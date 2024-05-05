Güle güle Fenerbahçe! Cengiz Ünder için veda vakti! Yeni takımını böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosunda kattığı ancak bir türlü beklediği verimi alamadığı Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünder'in sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edeceği haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin büyük bir yatırım yaptığı ancak beklediği seviyeye bir türlü ulaşamayan Cengiz Ünder hakkında İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Ünder; eski takımı AS Roma'ya geri dönüyor. Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Akşam'ın derlediği habere göre; İtalyan devinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği bu görüşmede Roma'nın Cengiz Ünder içinde 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.