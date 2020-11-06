Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz gazetesi Daily Mail'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevi bırakacağına dair çarpıcı bir iddia geldi.

Daily Mail'in Moskova'daki kaynağına göre, Parkison hastalığı ile mücadele eden 68 yaşındaki Putin'in ocak ayının sonunda görevini bırakması bekleniyor.

Parkinson hastalığına bağlı ilk belirtilerin sağ kolunda ortaya çıktığı iddia edilen Putin'in geçen yıllarda da hastalığına dair söylentiler yayılmış hatta belirtiler Britanya Tıp Dergisi tarafından incelenmişti.

İncelemede Rus liderin sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bu belirtinin de Parkinson hastalığının bir bulgusu olduğu ifade ediliyordu.

PUTİN'E ÖMÜR BOYU SENATÖRLÜK

Rus medyasında ise Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlayan yasa tasarısı hazırlığı konuşuluyor.

Tasarı "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının işareti" olarak yorumlandı.