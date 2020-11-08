Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yurt içinde ve sınır ötesinde TSK’nın başarılı operasyonları ile bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’ya bir darbe de Irak’tan geldi. Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında statüsü tartışmalı Sincar’da istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için imzalanan anlaşma sonrasında PKK’lı teröristler bölgede adım atamayacak hâe geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ‘ikinci Kandil’ olarak bilinen Sincar’da son günlerde kritik gelişmeler yaşandı. PKK/KCK teröristlerle Peşmerge arasındaki ilişkilerin kopma düzeyine geldiği bölgede teröristlerin hareket alanı iyice daraldı. Teröristlerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı pazar alışverişlerini ancak kılık değiştirerek yapabildikleri bildirildi. Peşmerge ile Irak ordusunun işbirliği yaparak ortak kontrol noktaları ve operasyon odaları kurulacağını aktaran kaynaklar, böylece PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığının sonlandırılacağı, PKK ve ona bağlı tüm yapıların Sincar’da hiçbir rolünün olmayacağını ifade etti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra terör örgütünün Kandil ve Sincar’dan çıkamadığı, kontrol noktalarında sözlerinin geçmediği de belirtildi.

Bu arada, Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar Anlaşması’nın ABD tarafından da destek bulmasının PKK’da hayal kırıklığına yol açtığı ve terör örgütünde güven kaybına neden olduğu belirtildi. Anlaşmanın Peşmerge ile PKK’nın çatışacağı anlamına geldiğini de işaret eden güvenlik kaynakları, son günlerde PKK tarafından IKBY bölgesinde yapılan saldırıların da bu nedenle yapıldığına dikkat çekti. Öte yandan, Sincar’ın PKK’dan temizlenip güvenliğin Irak Merkezî Hükûmetine bağlı federal polis tarafından sağlanmasıyla Sincar halkının evlerine geri dönmesinin planlandığı belirtildi.