Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouGov kurumu tarafından 4.373 kişi üzerinde yapılan araştırmada, koronavirüs kısıtlamaları sonrasında İngilizlerin sadece yüzde 7’si ofiste tam zamanlı çalışmak istediğini belirtti. 3 ya da daha fazla sayıda çocuğu olanlarda ise bu oran yüzde 11 olarak gerçekleşti. Araştırmayı değerlendiren Thomas Kessler, “Araştırma, insanlarda uzaktan çalışmaya yönelik büyük bir iştah olduğunu gösteriyor” dedi. Evden çalışmak isteyenlerin yüzde 72’si buna gerekçe olarak “rahatlığı” gösterdi. Katılımcıların yüzde 50’si de evde çalışmanın daha verimli olduğu görüşünde.