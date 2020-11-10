Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında yakalama kararı bulunan kocasının da Silivri'de bir fabrikanın kömür kırma makinesine saklanırken yakalandığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin firari üyelerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan Cemil K.’nın, Silivri Kınalı mevkisinde ağabeyi Vahap A.’nın sahibi olduğu bir fabrikada kaçak olarak çalıştığını tespit eden emniyet kuvvetleri, söz konusu fabrikaya bugün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskında fabrika sahibi zanlının ağabeyi Vahap A. ile eniştesi İlyas A., Cemil A.’yı hiç görmediklerini, izini bilmediklerini söyledi. Polis, zanlının fabrikada olduğu ısrarını sürdürürken, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bu sırada şüpheli Cemil K.’nın polisi karşısında görünce kaçmaya başladı. Kaçan zanlı, kömür siloları içerisine saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikanın sahibi olduğu öne sürülen şüphelinin ağabeyi Vahap K. ile enişte İlyas İ. de “Teröre yardım ve yataklık” yapmaktan gözaltına alındığı öğrenilirken, FETÖ üyesi Cemil K.’nın, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Silivri’de kömür kırma makinesinde saklanırken yakalanan FETÖ/PDY üyesi Cemil K.’nın eşi Kübra K.’nın da Esenyurt'ta trafikte seyir halindeyken yol kontrolünde araba içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan karı-koca FETÖ üyesi ile bunlara yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri çok yönlü olarak sürdürülüyor.