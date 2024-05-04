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Yunanistan geri itti, Türkiye 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan geri itti, Türkiye 7&#039;si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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