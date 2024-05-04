Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir açıklarında 14&#039;ü çocuk 29 göçmen yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

2 Mayıs saat 21.55’te, Seferihisar ilçesi açıklarında  tespit edilen hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) tarafından durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filistin'de her gün 37 çocuk annesiz kalıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den kritik ziyaret! Osman Nuri Kabaktepe, Hamas lideri Heniyye ile görüştü - GündemHamas lideri ile görüşüldü2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı: Huzurevinde dehşet kameralarda - Gündem2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı: Huzurevinde dehşet kameralardaSapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti - GündemSapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçtiParkta dinleniyordu, ölüm yakaladı - GündemParkta dinleniyordu, ölüm yakaladıTürkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldı - GündemTürkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldıErdoğan-Özel görüşmesinin perde arkası! Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "İmamoğlu" detayını açıkladı - Gündem"İmamoğlu" detayı dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...