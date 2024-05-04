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Şerit ihlali yaptı, 2 aracı biçti: Anne-oğul can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şerit ihlali yaptı, 2 aracı biçti: Anne-oğul can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da şerit ihlali yapan kamyon karşı yönden gelen 2 aracı biçti. Kaza sonucu aynı araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret D. idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken, sürücünün yaptığı şerit ihlali cana mal oldu.

Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından Ali Uğur idaresindeki 16 AU 606 plakalı otomobile çarpıp yaklaşık 10 metre boyunca savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen anne Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 16 N 8448 plakalı aracın sürücü olan Rıdvan Y.’nin tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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