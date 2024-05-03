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Ankara'da kaza yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Ankara&#039;da kaza yapmıştı: Sudan Cumhurbaşkanı&#039;nın oğlu hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı. Yaklaşık 1 aydır hayat mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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