Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet birimleri, Fransız konsolosun Cidde kentinde bir törene katıldığı sırada gerçekleştirilen korkakça saldırıyla ilgili soruşturma başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle Yunan konsolosluğu çalışanlarından bir kişi ile bir Suudi Arabistan güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, EYP saldırısı sonucu birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Paris yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.

Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya'dan saldırıya tepki

Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nı anma törenine yönelik saldırıyı kınadı.

Beş ülkenin Riyad büyükelçilikleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, gayrimüslim mezarlığında düzenlenen anma törenine yönelik saldırı "korkakça" olarak nitelendirildi.

Törende Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya elçiliklerinden temsilcilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, masum insanlara yönelik bu tür saldırıların utanç verici olduğu ve kesinlikle hiçbir gerekçesinin bulunmadığı vurgulandı.

Saldırıyı soruşturacak Suudi Arabistan makamlarına destek sözü verilen açıklamada, yaralılara acil şifa temenni edildi.