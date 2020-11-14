Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan patlamayla "salgında yeni dalga" korkusu yaşanan Japonya’da Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden endişeleri arttıran yeni veriler geldi. Ülke genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak bugün 1733 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 117 bin 973'e yükseldi.

Toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan kişiler ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonların dahil olduğu belirtildi. Bugün 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1900'e ulaştı.

Rekor üstüne rekor

İlk koronavirüs vakasının 16 Ocak'ta tespit edildiği Japonya'da, günlük vaka sayısı geçtiğimiz Perşembe 1660'a dayanarak en yüksek seviyeye ulaşmış, dün tespit edilen 1704 yeni vaka ile söz konusu rekor tazelenmişti.

Bugün kayda geçen 1733 yeni enfeksiyon ile ülkede üç gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu.