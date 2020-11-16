Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.
Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü
16.11.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Velid Muallim,
746796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746796.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER