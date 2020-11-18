Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ- İngiliz basınında yer alan habere göre Twitter, siber güvenlik sorumlusu olarak ‘Mudge’ lakaplı bir dönemin bilinen hackerlarından Peiter Zatko'yu işe aldı.

Aynı habere göre, mikro blog platformu Zatko’ya yapı ve uygulamalarda değişiklik önermesi için yetki de verdi.

Zatko'nun 45 ila 60 günlük bir incelemeden sonra temel güvenlik işlevlerinin yönetimini devralması bekleniyor.

Öte yandan 90’lı yılların ünlü hackerı olan Zatko'nun görevlendirilmesi aralarında Barack Obama’nın da bulunduğu 130 hesabın ele geçirilmesinin ardından geldi.