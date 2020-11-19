Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanun tasarısının Ulusal Meclis’te görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain Bulvarı’nda toplanarak tasarıyı protesto etti. Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Fransız polisi, olayları görüntüleyen gazeteci Hannah Nelson’a ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

VEKİLE GÖZALTI

Almanya’nın başkenti Berlin’de ise federal hükümetin koronavirüs politikalarına karşı çıkan binlerce kişi Meclis binasının yakınındaki Brandenburg Kapısı’nın önünde toplandı. Protestolara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi yine ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bu isimler arasında AFD Milletvekili Karsten Hilse de var.