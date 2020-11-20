Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya’nın kuzey kesimlerinde eyalet hükûmeti ile Tigray güçleri arasında patlak veren, yüzlerce kişinin öldüğü, 30 bin mültecinin komşu Sudan'a kaçtığı iç savaşa, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un adı karıştı. Ordu, Ghebreyesus'u federal birliklerle savaşan Tigray güçlerine silah ve diplomatik destek sağlamakla suçladı. Genelkurmay Başkanı General Berhanu Jula televizyonda yaptığı açıklamada "Bu adam, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin bir üyesi. Onları desteklemek için her şeyi yapıyor. Ondan ne bekliyorsunuz? Etiyopya halkından yana olup, onları kınamasını beklemiyoruz" dedi. 2017'de "DSÖ'nün ilk Afrika başkanı" olarak tayin edilen 55 yaşındaki Tedros, salgın sebebiyle Time dergisi tarafından "dünyadaki en etkili kişilerinden biri" olarak gösterildi. Tigrayan kökenli bir Etiyopyalı olan Tedros, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) önderliğindeki eski bir hükûmet koalisyonunda sağlık bakanıydı. Tedros ve DSÖ’den ise suçlamalara henüz bir cevap gelmedi.