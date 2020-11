Türkiye Gazetesi

New Yorklular yaklaşan Şükran Günü öncesi koronavirüs testi yaptırmak için günlerdir şehir merkezindeki acil bakım noktalarında uzun kuyruklar oluştururken, şehrin ikinci kez kapatılması bekleniyor. New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, şehir genelindeki Covid-19 test sonuçlarında pozitiflik oranının yüzde 3'e ulaşması durumunda şehrin tamamının turuncu bir bölge haline geleceğini duyurdu. Bu kapsamda açık alanı bulunmayan kapalı restoranlar, spor salonları ve kişisel bakım hizmetleri gibi yüksek riskli birincil önemi olmayan işletmeler kapatılacak.

Vali Cuomo’nun açıklamasının ardından şehirdeki koronavirüs test sonuçlarının ortalama pozitiflik oranı yüzde 3'ü geçti. Brooklyn ve Queens bölgelerinde ise birden çok mahallede test sonuçlarının pozitiflik oranının yüzde 9'a kadar çıktığı belirtildi. New York’un 1 Aralık'a kadar ikinci kez tamamen kapatılacağı tahmin edilirken, Şükran Günü için yapılması planlanan ziyaretleri de sınırlandırabilmek amacıyla karantina tedbirlerinin salı günü uygulamaya geçmesi bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da cumartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şehirde bin 345 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini ve hastaneye kabul edilen kritik hasta sayısının 118 olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu Covid-19 ile mücadele etmek için kritik bir öneme sahip” dedi.

ABD genelinde koronavirüs vakaları 12 milyon 450 bin 666’ya yükselirken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 261 bin 790 oldu.