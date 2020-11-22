Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçreli bir yolcu, eylül ayında Dubai’den 18 saatlik uçuşla Yeni Zelanda’ya geldi. Yolcuya, Boeing 777 uçağına binmeden 48 saat önce Covid-19’la ilgili PCR testi yapıldı, sonuç negatif çıktı. Semptom göstermediği halde yolcuda aslında Covid-19 bulunduğu tahmin ediliyor. İnişte tüm yolcular 14 gün süren karantinaya alındı ve akabinde yapılan testlerde 7 yolcuda Covid-19 görüldü. DNA analizleri sonucu, bu 7 vakadan dördünün bahsedilen yolcudan kaynaklandığı tespit edildi.

Raporda, virüsün 18 saatlik uçuşta maske ve hatta eldiven takılmasına rağmen bulaştığı ifade edildi. Araştırma raporunu değerlendiren Alabama Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı David Freedman, “Yolcuda semptom göstermediği halde büyük ihtimalle uçuş öncesinde enfeksiyon vardı. Hasta ancak uçuştan 71 saat sonra semptom göstermiş. Bu da uçaklarda enfeksiyon takibinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor” dedi. Şimdiye kadar sadece 2.019 Covid-19 vakası görülen ülke tüm uçuşlara kapalı.