Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 29 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 95 bin 281’e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1160’a yükseldi.

Açıklamada 634 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği, toplam iyileşen kişi sayısının 64 bin 475 olduğu belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 617 bin 239 koronavirüs testi yapıldı.