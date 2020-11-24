Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nin araştırmasında 9 Eylül’den önce ABD’de hastanelere kaldırılan 135 binden fazla çocuğun test sonuçları incelendi. Testlerden sadece 5.374’ü (yüzde 4) pozitif çıktı, sadece 359 (yüzde 6,7) çocuk hastaneye yatırıldı ve 99 çocuk yoğun bakıma alındı. Enfeksiyon bulaşan çocuklardan sadece 8’i (yüzde 0,15) öldü. Çocukların koronavirüsten niçin daha az etkilendikleri bilinmiyor. Bunun, bağışıklık sistemlerinin enfeksiyona karşı verdiği tepkiden kaynaklandığı düşünülüyor.