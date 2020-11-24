Philadelphia Çocuk Hastanesi'nin araştırmasında 9 Eylül’den önce ABD’de hastanelere kaldırılan 135 binden fazla çocuğun test sonuçları incelendi. Testlerden sadece 5.374’ü (yüzde 4) pozitif çıktı, sadece 359 (yüzde 6,7) çocuk hastaneye yatırıldı ve 99 çocuk yoğun bakıma alındı. Enfeksiyon bulaşan çocuklardan sadece 8’i (yüzde 0,15) öldü. Çocukların koronavirüsten niçin daha az etkilendikleri bilinmiyor. Bunun, bağışıklık sistemlerinin enfeksiyona karşı verdiği tepkiden kaynaklandığı düşünülüyor.
Koronavirüs çocukları daha az etkiliyor
24.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocukların yetişkinlere göre Covid-19’dan çok daha az etkilendikleri yeni bir araştırmayla doğrulandı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Covid-19,
748641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748641.aspx
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