Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 504 yeni Covid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 375'e çıktı, 27 bin 349 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Covid-19'dan 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 522'ye yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 485 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 200'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 351 bin 109'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 759 bin 969 kişi de iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalara, Fujian, Şiçuan, Cıciang, Tientsin ve Yunnan'da rastlandığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 501'e yükseldi.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 582 kişi iyileşti.