Suriye'nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığını belirtti. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, yaralıları hastaneye sevk etti.
İdlib'de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı
29.11.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Etiketler : İdlib,bomba yüklü motosiklet,patlama,
749834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/749834.aspx
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