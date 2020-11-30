2009’dan 2013’e kadar Suriye’nin Rakka şehrinde görev yapan Suriyeli istihbarat yetkilisi Tuğgeneral Halid El Halebi, yeni bir hayat kurması için 2014’te Fransa istihbarat örgütü DGSE tarafından Fransa’ya getirildi. Bir Batı ülkesinin, Rakka’daki tesislerde cinayetler, işkenceler ve cinsel saldırılarla savaş suçu işlediği gerekçesiyle Halebi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Fransa bu işkenceci istihbaratçıya sığınma hakkı vermedi. Halebi, Mossad elemanlarının yardımıyla Avusturya’ya kaçırıldı ve Avusturya ona sığınma hakkı verdi. Basında yer almasıyla ortaya çıkan bu durum ülkede skandala yol açtı. Bazı milletvekilleri ile insan hakları kuruluşları bir “savaş suçlusu”na iltica hakkı verilmesine tepki gösterdi.
İşkenceci Suriyeli istihbaratçıyı Fransa ülkesine, Mossad Avusturya’ya kaçırdı
30.11.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2009’dan 2013’e kadar Suriye’nin Rakka şehrinde görev yapan Suriyeli istihbarat yetkilisi Tuğgeneral Halid El Halebi, yeni bir hayat kurması için 2014’te Fransa istihbarat örgütü DGSE tarafından Fransa’ya getirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Suriyeli istihbarat yetkilisi Tuğgeneral Halid El Halebi,
749990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/749990.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER