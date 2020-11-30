Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009’dan 2013’e kadar Suriye’nin Rakka şehrinde görev yapan Suriyeli istihbarat yetkilisi Tuğgeneral Halid El Halebi, yeni bir hayat kurması için 2014’te Fransa istihbarat örgütü DGSE tarafından Fransa’ya getirildi. Bir Batı ülkesinin, Rakka’daki tesislerde cinayetler, işkenceler ve cinsel saldırılarla savaş suçu işlediği gerekçesiyle Halebi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Fransa bu işkenceci istihbaratçıya sığınma hakkı vermedi. Halebi, Mossad elemanlarının yardımıyla Avusturya’ya kaçırıldı ve Avusturya ona sığınma hakkı verdi. Basında yer almasıyla ortaya çıkan bu durum ülkede skandala yol açtı. Bazı milletvekilleri ile insan hakları kuruluşları bir “savaş suçlusu”na iltica hakkı verilmesine tepki gösterdi.