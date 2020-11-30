Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rehabilitasyon merkezine gelirken görüntülenen kadına yeni bir kimlik verildi. Kadının bu kadar az bir cezayla kurtulması ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı. Aile, devletten yardım alabilmek için evi yakmış, fazla benzin döktükleri için olay kontrolden çıkarak 6 çocuklarının ölümüyle sonuçlanmıştı. Kocası Mick, müebbet hapse mahkum edildi.