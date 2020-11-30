Rehabilitasyon merkezine gelirken görüntülenen kadına yeni bir kimlik verildi. Kadının bu kadar az bir cezayla kurtulması ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı. Aile, devletten yardım alabilmek için evi yakmış, fazla benzin döktükleri için olay kontrolden çıkarak 6 çocuklarının ölümüyle sonuçlanmıştı. Kocası Mick, müebbet hapse mahkum edildi.
6 çocuğunu yakarak öldürmüştü... Tahliye sonrası ilk kez görüntülendi
30.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de 2012’de kocası ile birlikte Derby şehrindeki evlerini yakıp 6 çocuğunun yanarak ölmesine yol açan Mairead Philpott (38), 17 senelik hapis cezasının yarısını bile çekmeden serbest bırakılmıştı. 3 ay sabahtan akşama kadar, vergi mükelleflerinin vergileriyle finanse edilen bir evde rehabilitasyondan geçecek olan Mairead, tahliye sonrası ilk kez görüntülendi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,Mairead Philpott,
750017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750017.aspx
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