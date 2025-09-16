Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İz bırakmadan kayboldu! Edremit açıklarında terk edilmiş tekne, korkunç şüpheleri arttırdı

İz bırakmadan kayboldu! Edremit açıklarında terk edilmiş tekne, korkunç şüpheleri arttırdı

- Güncelleme:
Balıkesir Edremit açıklarında terk edilmiş haldeki tekne ekipleri harekete geçirdi. 'Yaşar' isimli teknenin kayıp olarak aranan 74 yaşındaki İsmail H.'ye ait olduğu düşünülüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre açıklarında başıboş halde "Yaşar" isimli bir tekne tespit edildi.

Teknede kimsenin bulunmadığını fark eden ekipler, durumu Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK-32 Özel Tim Komutanlığı'na bildirdi.

74 YAŞINDAKİ ADAM HER YERDE ARANIYOR

Yapılan araştırmada teknenin 74 yaşındaki İsmail H'e ait olduğu belirlendi.

Kayıp olan İsmail H. için havadan ve denizden ekiplerin katılımıyla arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olayla ilgili arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

