Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir Edremit'te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Balıkesir Edremit'te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir Edremit&#039;te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Balıkesir'de, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Balıkesir Edremit'te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! - 1. Resim

15 BİN LİTREDEN FAZLA SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’e ait araçlar ile Remzi Ö.’e ait depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçlarda 1000 litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Balıkesir Edremit'te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! - 2. Resim

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması: İlk 11'ler açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaÇanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandıMarmaris Belediyesi, bir can yittikten sonra harekete geçti: Yoldaki taşları apar topar kaldırdılar! - 3. SayfaBelediye, ölümlü kazada yoldaki taşları apar topar kaldırdı"Niye baktın" tartışmasında halk otobüsü şoförüne "ölüm" tehdidi! "Psikolojim bozuldu" - 3. Sayfa"Niye baktın" tartışmasında 'ölüm' tehdidiManisa'da hareketli dakikalar... Çatışma çıktı, 2 polis yaralandı! Şehirleri kana bulayacaklardı - 3. SayfaÇatışma çıktı, 2 polis yaralandı!Malatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaMalatya'da korkunç kaza! Can kaybı ve yaralılar varFatsa’da korkunç anlar! Motosiklet yayaya çarptı, otomobile çarparak durdu - 3. SayfaKorkunç kaza kamerada! Anne-kız...
Sonraki Haber Yükleniyor...