İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda
Meteoroloji'nin son hava tahminine göre, hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 derece düşecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Akdeniz’de ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
