Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda

İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son hava tahminine göre, hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 derece düşecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Akdeniz’de ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda - 1. Resim

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İz bırakmadan kayboldu! Edremit açıklarında terk edilmiş tekne, korkunç şüpheleri arttırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber - YaşamKavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti - YaşamÖnce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yettiGörenler bir daha bakıyor! Kanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyor - YaşamKanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyorAdana'da ilginç görüntü! Kuruyan baraja voleybol filesi kurdular - YaşamKuruyan baraja voleybol filesi kurdularYemeklerin hepsi 200 yıllık! Bu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyor - YaşamBu şehre gelen ne yiyeceğini şaşırıyorOğlu kanseri yenen anne: Oğlum bu hastalığı atlattı şimdi de sıra bende - YaşamOğlu kanseri yenen anneden duygusal sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...