Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, ülkedeki karantina kurallarını ihlal ederek Londra’da bir restoranda parti verdi. 30. yaşını kutlayan pop şarkıcısının partisine süper model Cara Delevingne de katıldı. Sadece paket servisi yapması gerek restorandaki partiyi polis bastı. Polis, ünlü şarkıcıya 10 bin sterlin para cezası kesti. Restoran sahibi milyarder Francois Perrodo, etkinlikten haberinin olmadığını iddia etti. Tepkiler üzerine bir mesaj yayımlayan Ora, ”Küçük bir arkadaş grubumla kutlama yaptık. Kuralları çiğnediğim ve insanları tehlikeye attığım için özür dilerim. Bu, ciddi ve mazur görülemez bir hata. Tüm sorumluluk bende" ifadesini kullandı.