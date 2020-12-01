Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Stuart Bee (62) isimli denizci, cuma günü teknesiyle Port Canaveral’dan Florida açıklarına doğru yola çıktı.

Eve dönmeyince ailesi polise haber verdi ve Bee için sahil güvenlik botlarının yanı sıra Hercules C-130 uçağının da katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Teknenin, cumartesi günü teknik sebeplerle arızalandığı ve pazar günü batmaya başladığı öğrenildi. Sonunda Bee, kıyıdan 150 km uzakta, batan teknesinin su üstünde kalan kısmına tutunmuş vaziyette bulundu. Bölgeden geçmekte olan geminin mürettebatı tarafından gemiye alınan Bee’nin sağlık durumu iyi.