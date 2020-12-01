Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Adalet Bakanlığının açıkladığı ve 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla, kapalı alanlarda 13 yaş üstü herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Maske takma zorunluluğu, okul, market, pazar, müze, sinema ve kamu kurumları gibi halka açık alanlarda da geçerli olacak.

Açıklamada, maske takma zorunluluğunu ihlal edenlerin önce uyarılacağı, takmamada ısrar edildiğinde ise 95 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.

Sağlık gerekçesiyle maske takmaması gerekenler ile cami, kilise, sinagog gibi ibadet mekanları da maske takma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Yasanın gelecek 3 ay boyunca yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınının başında maske zorunluluğuna "faydası bilimsel olarak kanıtlanmadığı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Hükümet yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle 30 Eylül tarihinden itibaren "maske kullanımı kamuya açık kapalı alanlarda önemle tavsiye edilmekte" şeklinde açıklama yapmıştı.

Hükümet uzun süredir uygulamaya koymak istediği kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu, uygun yasal mevzuat bulunmaması sebebiyle hayata geçiremiyordu.