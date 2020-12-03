Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Julia Baranovska ve Will Philips çifti, Londra’daki evlerinde aylık 2.000 sterlinlik (21.000 TL) kirayı ödemekte güçlük çekince 9.000 sterline eski bir tekne satın aldı.

İkisi de 33 yaşında olan çift, 18.000 sterlin de harcayarak tekneyi yaşanabilir, çevreci bir eve dönüştürdü.

Güneş panelleri yerleştirilen teknede atıkları azaltan bir sistem de var. Çift, kış aylarında ısınma için çok az miktarda mazot kullanıyor.

Çiftin taşınma sonrasında dünyaya gelen Montgomery isimli bebekleri de teknede yaşıyor.

Julia, “Ömür boyu borç ödeyeceğimiz için mortgage’i hiç düşünmedik. Teknede yaşamayı seviyoruz. Yer değiştirerek farklı yerler görüyoruz” dedi.