Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 728 ile ilk sırada yer alırken 703 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 539 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 436 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.