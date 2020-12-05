Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinde yarın gerçekleştirilecek milletvekili seçimleri öncesinde Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu'nun sorularını cevapladı.

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Venezuela'nın yeniden toplanıp ulusal meclisi yeniden kurumsallaştırmak, yetkileri yeniden tam düzene sokmak için Venezuela halkının harika bir fırsata sahip olduğunu belirten Arreaza, dünyanın seçimi izlemeye Venezuela'ya gelmesinin ve seçim sonuçlarının yerinde takdir edilmesinin önemini ifade etti.

"Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler tehdit ediliyor"

Türkiye ile her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Arreaza, "Türkiye ile halihazırda iyi olan ilişkilerimiz 2016'daki darbe girişimi sonrası zirve yaptı." dedi.

Arreaza, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan liderlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarının ticari ve ekonomik ilişkilere fayda sağladığını fakat ticari ilişkilerin henüz istenilen seviyede olmadığını ifade eden Arreaza, Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile birlikte yapılacak birçok iş olduğunu vurgulayan Arreaza, şöyle konuştu:

"Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor. Yaptırım uygulananlar var. Dolayısıyla, özel sektörün yatırımlarını koruyacak yeni bir yasal çerçeveye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ile ticarette en iyi rakamları göreceğimizi ve kültürel olarak yakın ilişkiler kuracağımızı düşünüyorum. Türk Büyükelçisi kısa süre içinde Türkiye'nin kültür merkezinin açılışını yapmak istiyor ve bir camiden de bahsettik. Venezuelalılar Türkiye ile bağlantılı. Birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Çok uzağız ama birbirimize çok benziyoruz."

"ABD ile uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz"

Bakan Arreaza, ABD seçimlerine ilişkin olarak, "Amerikan halkının, kamuya açık pozisyonlara erişme, lobicilik, şirketler, politikacıları finanse etme imkanı ile sadece iki partiden oluşan çok sınırlı bir demokrasisi olduğuna inanıyorum, bu çok kısıtlı ve çok yozlaşmış bir sistem." değerlendirmesinde bulundu.

Arreaza, Trump yönetiminin kötü bir anı olmasını dilediklerini ifade ederek, "İki partinin ötesinde emperyalizmin bir olduğunu Clinton, Bush, Obama ve Trump ile 20 yılda öğrendik. Hedefleri aynı." dedi.

Yeni yönetimin Venezuela ile diyalog istiyorsa ellerinin açık olduğunu vurgulayan Arreaza, şöyle devam etti:

"Trump yönetimi ile medeni bir diyaloğun devam etmesinin hiçbir yolu yoktu. Umarım Biden hükümeti ile bunu tüm irademizle kendi payımıza kurabiliriz. Başkan Biden'ın askeri, endüstri, teknolojik, finansal gruplar tarafından kontrol edilmeye izin verip vermediğini veya Venezuela ile ilişkileri geliştirmek için kendi kimliğinden ve kişiliğinden biraz irade koyup koyamayacağını beklememiz gerekecek."

"Amerika Birleşik Devletleri 100 yıldır en önemli ticaret ortağımızdı. Şimdi değil, şimdi Çin." ifadesini kullanan Arreaza, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya, Hindistan ve bizzat Latin Amerika ve Karayipler ile geniş alanlar açıyoruz. Ama yine de dünyanın bu bölgesinde en güçlü pazar olan ABD var. Enerji ihtiyaçları var ve biz o potansiyele, diğer minerallere ve biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Umarım karşılıklı saygı ile Caracas ve Washington arasında medeni ilişkiler kurulur. Her zaman bir umut vardır. Ama biz, uluslararası hukuk çerçevesinde ve anayasamıza saygı, Amerika Birleşik Devletleri anayasasına saygı çerçevesinde, iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz."