Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Gıda Denetleme Kurumu Müdür Yardımcısı Abdullah el-Bedir, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının yapılan tetkikler sonucunda onaylandığını duyurdu.

Aşının klinik incelemeye tabi tutulduğunu belirten Bedir, etkinliğinin ve güvenliğinin değerlendirilerek uluslararası standartlarda olduğunun tescil edildiğini söyledi.

Bedir, Sağlık Bakanlığının aşının kullanımı sonrasında güvenirlik açısından durumu yakından takip edeceğini aktardı.

Vaka sayısı 174 arttı

Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 174 yeni vaka tespit edildi, 269 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam vaka sayısı 146 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı ise 142 bin 94'e ulaştı.

Kuveyt'te şimdiye kadar 911 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.