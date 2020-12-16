Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Washington’da bulunan Küresel Politikalar Merkezi adlı düşünce kuruluşu, Çin’in Doğu Türkistan’da en az 570 Uygur Türkünü zorla pamuk tarlalarında çalıştırdığını bildirdi. Dünyanın pamuk merkezi olan Doğu Türkistan, dünyada toplam üretimin yüzde 20’sini gerçekleştiriyor. Çin, mesleki eğitim adı altında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü toplama kamplarında tutuyor. Düşünce kuruluşu, kültürel asimilasyon gayesiyle tutulan bu tutukluların ayrıca fabrikalar ve tarlalarda vasıfsız işlerde kullanıldığını bildirdi. Rapora göre tutuklu transferi polis gözetiminde, sıkı kontrolle, ‘askeri tarzda’ yapılıyor. Raporu hazırlayan Adrian Zenz, “Bazı azınlıklar bu süreçte az çok rıza gösterebilir ve az da olsa maddi bir menfaat temin edebilir ama rızanın nerede bittiği ya da zorlamanın nerede başladığını belirlemek imkansızdır” ifadesini kullandı. Rapora göre Çinli yetkililer, hükümetin yoksulluğu azaltma hedefine ulaşmak için zoraki çalıştırmayı güçlü bir teşvik olarak görüyor. ABD ay başında, bölgedeki tüm pamuk üretiminin üçte birini gerçekleştiren paramiliter Üretim ve İnşaat Birliği’nden pamuk ithalatını yasaklamıştı. Doğu Türkistan’dan tüm ithalatın yasaklanması için de bir teklif Senato’da bekliyor. Adidas, Gap ve Nike firmaları da tekstil fabrikalarında zoraki Uygur emek gücünü kullanmakla suçlanıyor. Çin, Uygurları zorla çalıştırdığı iddialarını reddediyor.