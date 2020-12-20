Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları yasaklamaya devam ediyor. İtalya, Hollanda ve Belçika’nın ardından Almanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.



Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan Almanya’ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00’dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık’a kadar geçerli olacağı aktarıldı. Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya'daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.



Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere’den Avrupa'ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.