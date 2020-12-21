Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısına onay
21.12.2020 - 17:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : koronavirüs,
754603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754603.aspx
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