Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pagarus ismi verilen 25 metre uzunluğundaki yatın 6 odası olacak ve araç hem karada hem denizde gidebilecek. Mazotla çalışacak ve son teknolojiyle donatılacak yatın üzeri tamamen güneş panelleri ile kaplı. Denizde saatte 45 km hızla hareket edecek yatın 24 milyon avroya mal olması bekleniyor. Yat, askeri amaçlarla da kullanılabilecek. Yatın kenarlarında silindir şeklindeki yapılar inerek karada da hareket imkanı verirken, aralarına gelen kara taşıtı, ortadaki asansör platformu tarafından yata nakledilebilecek. Aynı platform, yemek masası ve sandalyeleri su seviyesine indirmek ve böylece konuklara teknenin alt tarafında yemek yeme imkanı vermek için de kullanılabilecek.