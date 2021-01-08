Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 281 bin 697 artışla 22 milyon 147 bine çıktı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 282 artarak 374 bin 353'e yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 147 bini, ülke genelinde Covid-19 testi yaptıranların sayısı da 265 milyon 462 bini geçti.

- En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 577 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 916 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 429 binden fazla vakayla Florida izliyor. Covid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 149 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 415 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 961 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.