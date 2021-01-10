Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu doğrultuda Türkiye-Rusya-İran arasında toplantılar devam edecek. Suriye’de siyasi çözümün yol haritasının belirlenmesi ve BM Güvenlik Konseyinin 2.254 sayılı Karar’ı ışığında kuruluşu tamamlanan ve çalışmalarına başlayan Anayasa Komitesi tarafından siyasi sürecin ilerletilmesi konusunda Ankara katkı vermeyi sürdürecek. Türkiye masada olduğu kadar sahada da huzurun sağlanması için adımlar atacak. İdlib’de rejimin ihlallerinin önlenerek nispi sükûnet ortamının muhafazasına yönelik çabalar yoğunlaştırılacak. BM’nin özellikle kuzeybatı Suriye’ye yönelik insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması ve desteklenmesi yönünde Ankara’nın çalışmaları devam edecek. Terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin verilmeyecek. İdlib vilayetinde rejimden kaçan Suriyeliler için inşa edilen 50 bin konutluk projenin yakın zamanda tamamlanması planlanırken, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde bu bölgeye geri dönüşleri sağlanacak. Bu konutlara yaklaşık 300 bin Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor. TSK’nın sınır ötesi harekâtları ile oluşturulan güvenlik sayesinde ise bugüne kadar yaklaşık 420 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine dönüşü sağlandı.