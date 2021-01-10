Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi
10.01.2021 - 12:18 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yerinin tespit edildiği, uçağın enkazına ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Endonezya,
758912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758912.aspx
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