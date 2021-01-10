Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde 5 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 417'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 171'e, vaka sayısının da 1 milyon 286 bin 404'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 664'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 74 bin 887'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 8 milyon 153 bin 264 olduğunu kaydetti.

4 yeni mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki bugün yaptığı açıklamada Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4 yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu.

Nemeki, söz konusu kişilerin Avrupa'dan ülkeye giriş yapan bir aile olduğunu ve karantina altına alındıklarını bildirdi.

İran'da 5 Ocak'ta İngiltere'den ülkeye giriş yapan bir İran vatandaşında koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıklanmıştı.

İran, İngiltere'de mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine 21 Aralık'ta bu ülkeye uçuşları iki hafta süreyle durdurmuştu. Uçuş yasağı pazar günü 19 Ocak'a kadar uzatılmıştı.