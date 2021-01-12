Malezya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'ın, Başbakan Muhyiddin Yasin'in korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi yönündeki tavsiyesini kabul ettiği bildirildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Al-Sultan Abdullah, Covid-19'un yayılmasının kritik bir aşamada olduğu ve olağanüstü hal ilanına ihtiyaç olduğu görüşünde" denildi. Başbakan Yasin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'a kadar seçimlerin yapılmayacağını duyurarak sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ifade etti.
Malezya'da şu ana kadar 138 bin 224 korona virüs vakası kaydedilirken, 555 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi
Malezya'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Malezya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'ın, Başbakan Muhyiddin Yasin'in korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi yönündeki tavsiyesini kabul ettiği bildirildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Al-Sultan Abdullah, Covid-19'un yayılmasının kritik bir aşamada olduğu ve olağanüstü hal ilanına ihtiyaç olduğu görüşünde" denildi. Başbakan Yasin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'a kadar seçimlerin yapılmayacağını duyurarak sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ifade etti.
Kaynak: iHA
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