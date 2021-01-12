Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Park yöneticisi Lisa Peterson, öksüren ve koronavirüs belirtileri gösteren gorillerin, parkta bir arada yaşadıklarını söyledi. Gorillere virüsün, semptom göstermeyen ama Covid-19 testi pozitif çıkan bakıcıdan geçtiği sanılıyor. Karantinada tutulan gorillere vitamin veriliyor, özel bir tedavi uygulanmıyor. Gorillerde dünyada ilk kez koronavirüs görüldüğü ifade ediliyor.