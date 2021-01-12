Park yöneticisi Lisa Peterson, öksüren ve koronavirüs belirtileri gösteren gorillerin, parkta bir arada yaşadıklarını söyledi. Gorillere virüsün, semptom göstermeyen ama Covid-19 testi pozitif çıkan bakıcıdan geçtiği sanılıyor. Karantinada tutulan gorillere vitamin veriliyor, özel bir tedavi uygulanmıyor. Gorillerde dünyada ilk kez koronavirüs görüldüğü ifade ediliyor.
Hayvanat bahçesindeki 8 goril Covid’e yakalandı
12.01.2021 - 14:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı’nda 8 gorilin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Covid,
759405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759405.aspx
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