Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde yerel kuvvetler tarafından gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab’ta Kabbasin yerel kolluk birimlerince 12 Ocak 2021 günü saat 10.00 sıralarında PKK/PYD/YPG Terör Örgütü üyesi A.E.A. isimli 1 şahıs yakalanarak yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır" denildi.
El Bab'da PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı
12.01.2021 - 21:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin El Bab ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.
Etiketler : terörist,haberler,
759487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759487.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER