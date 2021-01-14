Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tianjin Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, serbest ticaret bölgesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.