Çin'in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tianjin Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, serbest ticaret bölgesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
14.01.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: iHA
Etiketler : Çin,
759957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759957.aspx
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