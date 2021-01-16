Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de 1996 senesinde Washington DC’de 3 kadının öldürülmesinden suçlu bulunan ve 2001’de idama mahkum edilen Dustin Higgs’in cezası infaz edildi. Indiana eyaletinde zehirli iğneyle idam edilen Higgs, son 4 günde, hakkındaki kararın uygulandığı üçüncü idam mahkumu oldu. Avukatları, tetikçi tuttuğu için idam cezasına itiraz etmiş ve Trump'a yazdıkları mektupta, "Higgs'i gerçek katilden daha ağır bir şekilde cezalandırmak keyfi ve adaletsizdir" diyerek idam cezasının iptalini talep etmişti. Higgs’in idamı, ABD Başkanı Donald Trump döneminde infaz edilen 13. vaka oldu. Trump, 1896 yılında Başkan Grover Cleveland’dan bu yana en çok idam cezası uygulayan başkan olarak kayıtlara geçti. Çarşamba günü idam edilen Lisa Montgomery ise son 70 yılda hakkındaki kararın uygulandığı ilk kadın olmuştu. Trump'tan önceki 17 yılda hiçbir ABD Başkanı federal mahkemeler tarafından verilen ölüm cezalarının uygulanmasına hükmetmemişti. İnfazların bir kısmının görev değişimi döneminde yapılması tepkilere sebep oldu. Başkan seçilen Joe Biden idam cezasına karşı olduğu için döneminde infazların durması bekleniyor.