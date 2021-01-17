Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vuhan virüs laboratuvarındaki bilim adamları, DSÖ müfettişlerine, çalışmaları sırasında birkaç kere yarasalar tarafından ısırıldıklarını söylediler. Bir bilim adamı da bir keresinde yarasanın dişlerinin lastik eldiveninden iğne gibi geçtiğini ifade etti. Bu ifşaat, Covid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinde virüsün laboratuvardan sızdığına dair şüpheleri iyice artırdı. Bu arada, üst düzey gizlilik içinde çalışan laboratuvarda araştırmacıların, DSÖ güvenlik talimatlarına uymadan çalıştıkları tespit edildi. Bazı personel yarasaları eldiven kullanmadan tutarken bazılarının da canlı virüsler üzerinde maskesiz çalıştıkları dikkat çekti.