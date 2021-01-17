Vuhan virüs laboratuvarındaki bilim adamları, DSÖ müfettişlerine, çalışmaları sırasında birkaç kere yarasalar tarafından ısırıldıklarını söylediler. Bir bilim adamı da bir keresinde yarasanın dişlerinin lastik eldiveninden iğne gibi geçtiğini ifade etti. Bu ifşaat, Covid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinde virüsün laboratuvardan sızdığına dair şüpheleri iyice artırdı. Bu arada, üst düzey gizlilik içinde çalışan laboratuvarda araştırmacıların, DSÖ güvenlik talimatlarına uymadan çalıştıkları tespit edildi. Bazı personel yarasaları eldiven kullanmadan tutarken bazılarının da canlı virüsler üzerinde maskesiz çalıştıkları dikkat çekti.
Vuhan’daki Çinli bilim adamları itiraf etti: Yarasalar tarafından ısırıldık
17.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişleri, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan’da incelemelerine devam ediyor.
Etiketler : vuhan,bilim adamı,yarasa,
760615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760615.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER