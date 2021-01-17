Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyninin gelişmesi için fazla yer olmadığı için bu durum hayati tehlike teşkil ediyordu. Bebek, ilk ameliyatını daha 9 haftalıkken geçirdi. Durumunun ağırlaşması üzerine Flex’e geçen ay daha büyük bir ameliyat yapıldı. Önce kafatasının üç boyutlu modelini çıkaran cerrahlar, daha sonra adeta yap-boz oyunu gibi, kafatası kemiklerini önce kesip tekrar birleştirdi. Ameliyatın 7 saat sürdüğünü ve bebeğin 6 gün hastanede kaldığını anlatan 22 yaşındaki anne Lucy Dan, “Şiştiği için üç gün gözleri kapalı kaldı. İyileşme uzun sürdü. Neyse ki sonunda toparladı. Bunun son ameliyatı olmasını ümit ediyoruz ama zor. Çünkü çok nadir görülen bir rahatsızlığı var” diye konuştu. Çocukta bir anormallik olduğunun daha hamileliği sırasında ultrasonda belli olduğunu, doktorların bebeğin alınmasını istediklerini ama bunu kabul etmediklerini söyleyen Lucy, “Doktorlar, yavrumun zihinsel ya da uzun vadede fiziksel problem yaşamayacağını, tamamen normal bir hayat süreciğini söyledi” dedi.