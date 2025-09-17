Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Hat sanatçılarından ortak bildiri: Selimiye’de kubbe tartışması tekrar alevlendi

Hat sanatçılarından ortak bildiri: Selimiye’de kubbe tartışması tekrar alevlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hat sanatçılarından ortak bildiri: Selimiye’de kubbe tartışması tekrar alevlendi
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elliden fazla hat sanatçısı, ortak bildiriye imza atarak Selimiye Camii’ndeki Hasan Çelebi’ye ait hatların kapatılmaması gerektiğini savundu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Restorasyonu bir türlü tamamlanamayan Edirne’deki Selimiye Camii’nin ana kubbe nakış ve hatlarına dair yenileme tartışması, “orijinale dönüş” kararından sonra tekrar alevlendi.

İlk defa Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı tartışma sonrasında temmuz ayında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda kabul edilen restitüsyon projesiyle, 450 sene önceki gibi olduğu savunulan süsleme ve hatlara geri dönüş kararı alınmıştı. Böylece bu sene restore edilen nakışların tekrar işlenmesi ve hatların yeniden yazılması planlanıyordu.

Ancak geride kalan yaklaşık üç aylık zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğünden restorasyonun durumuna dair bir açıklama yapılmadı.

Son olarak önceki gün bazı hat sanatçıları, 18. veya 19. asra tarihlendiği düşünülen ana kubbe nakışlarının ve hatlarının kapatılacağı yeni projeye ortak bildiri ile karşı çıktı. Sanatçılar, Osmanlı hattatı Hasan Çelebi’ye ait Karahisari ekolüyle yazılan hatların korunması gerektiğini savundu.

Hat sanatçılarından ortak bildiri: Selimiye’de kubbe tartışması tekrar alevlendi - 1. Resim

“ÇELEBİ’YE AİT YAZILAR MUHAFAZA EDİLMELİ”

Aralarında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne sahip Fuat Başar ile Fatih Özkafa, Süleyman Berk ve Savaş Çevik gibi isimlerin de bulunduğu 50’den fazla hat sanatçısı ve akademisyenin imza attığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

Edirne Selimiye Camii’ndeki Hasan Çelebi’ye ait Karahisari ekolündeki yazılar kesinlikle muhafaza edilmeli, Selimiye Camii’nin hiçbir yerine günümüz hattatlarından herhangi birisinin yazısı kesinlikle yazılmamalı, 450 yıllık bu tarihî mirasta, yaşayan bir hattatın imzasına yer verilmemelidir.

Tarihî camilerimizin dönemine ait yazıları konusunda uzman hattatlar ve hat sanatı akademisyenleri, restorasyon için oluşturulan bilim kurullarında yer almalı, bu konuda ayrıca danışma heyeti oluşturulmalıdır. Hat veya tezyinat hususunda özel bir ihtisası olmayan bilim kurulu üyelerini sadece kendi ihtisas alanlarıyla ilgili konulardaki görüşleri dikkate alınmalıdır.

“HATLAR YENİ ÜSLUPTA DEĞİL”

Karşıt görüşteki “Selimiye Tahkik ve Tespit Kurulu”ndaki sanatçılar ise kadim caminin hatlarının Hasan Çelebi’nin mihrap ve sair yerlerindeki orijinal çinilerinden alınarak mevcut kompozisyonla yeniden yazılacağını savunuyor.

Söz konusu sanatçılar “Bu günümüzün üslubu değil, Hasan Çelebi üslubunun devamdır” iddiasında bulunuyor.

Selimiye Camii’ndeki kubbe restorasyon çalışmalarının akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman? Sevilen dizinin son durumu hakkında açıklama geldi!Alperen Şengün ve Antetokounmpo'dan eş zamanlı özür paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinema sektörü, yozlaşmaya dikkat çekti! "İhraç ettiğimiz dizileri ailece izleyemiyoruz" - Kültür - Sanat"İhraç ettiğimiz dizileri ailece izleyemiyoruz"“Tergîb-üs-salât” artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz Ahkâmı - Kültür - Sanat“Tergîb-üs-salât” artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz AhkâmıAntik Tiyatro aslına dönüyor! Kazı alanı genişletildi - Kültür - SanatAntik Tiyatro aslına dönüyor! Kazı alanı genişletildiTavşanlı Höyük’te 4.500 yıllık sır! Bakan Ersoy: Mermer, kemik, pişmiş topraktan yapılmış idoller bulundu - Kültür - Sanat4500 yıllık sır gün yüzüne çıktı!Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor! Üzerinde insan ve hayvan figürleri var - Kültür - SanatGeçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor!Adolescence, The Studio ve Pitt, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu! - Kültür - SanatDünya, Yahudi aktrisin 'Filistin' çağrısını dinledi
Sonraki Haber Yükleniyor...