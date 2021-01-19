Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un her öğlen başbakanlıkta mesai arasında yarım saat uyuduğu biliniyor. Başbakanlıktan bir kaynak, “Her öğlen odasının kapısını yarım sat kapatmak onun rutin uygulamasıdır. Kısa bir uykuyla önemli toplantılar öncesinde güç toplar” dedi. Johnson’un bu konuda, örnek aldığı eski başbakan Winston Churchill’i takip ettiği bildirildi. Churchill, sabah 8’den gece yarısına kadar çalışmanın insan tabiatına uygun olmadığını ifade etmiş, sadece 20 dakikalık bir uykunun bile hayati fonksiyonları canlandırmak için yeterli olduğunu söylemişti. Leonardo da Vinci gibi ünlülerle eski ABD başkanları Bill Clinton ve John F Kennedy’nin de öğlen kısa bir uyku molası verdiği biliniyor. Peygamber efendimiz de öğleye doğru biraz uyurlardı. Kaylule denilen bu sünnet, öğleden sonra da yapılabiliyor. Batılılar bu uykuya, dinlenmeye "siesta" diyorlar.